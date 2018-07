Conta de luz vai ficar mais cara na Grande São Paulo

Reajuste de 15,84% na tarifa passa a ser aplicado a partir desta quarta-feira

A tarifa de energia da AES Eletropaulo terá reajuste médio de 15,84% a partir desta quarta-feira (4) nas cidades da Região Metropolitana de São Paulo. A elevação na cobrança foi aprovada pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).



O índice é válido para as residências. Para os consumidores de baixa renda, o reajuste médio será de 15,08%. No caso de industriais e demais estabelecimentos que utilizam alta tensão, a média de aumento será de 17,67%.



A Eletropaulo atende 7,1 milhões de unidades consumidoras em 24 municípios.



De acordo com a Aneel, o calculo do reajuste leva em consideração a variação de custos associados à prestação do serviço, a aquisição e a transmissão de energia elétrica, bem como os encargos setoriais.



O índice deste ano é maior do que o esperado por analistas do setor que estimavam um aumento de até 10%. No ano passado, o reajuste da tarifa em São Paulo foi de 5,37% para as residências e 2,37% nas indústrias.



A concessionária é responsável pela distribuição de 34,1% da energia consumida no Estado de São Paulo. O índice representa 9,8% do consumo nacional.



Inflação



O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), divulgado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) nesta terça-feira (3) aponta que a inflação de junho foi de 1,01% na cidade de São Paulo. Em maio, o índice ficou em 0,19%.



Para a fundação, a alta é resultado da greve dos caminhoneiros e se refletiu principalmente nos setores de alimentos e transporte, que registraram alta de 3,14% e 1,01%, respectivamente.



O IPC-Fipe verifica as variações do custo de vida das famílias da capital com renda entre 1 e 10 salários mínimos.