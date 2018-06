Conta de água tem segundo aumento em sete meses

Tarifa básica teve reajuste de 3,5% no fim de semana; em novembro de 2017, houve aumento de 7,88%

A conta de água das 368 cidades do Estado de São Paulo abastecidas pela Sabesp ficaram mais caras no fim de semana. Este é segundo aumento em sete meses. Desde o último sábado (9), a tarifa chega nas residências com reajuste de 3,5%.



Em novembro de 2017, houve aumento de 7,88% na conta de água na maioria das cidades abastecidas pela companhia.



De acordo com o último reajuste, a tarifa básica passa de R$ 24,15 para R$ 25. Já para comércio e indústria, sobe de R$ 48,50 para R$ 50,20.



O aumento tem aval da Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado).



A reportagem aguarda o posicionamento da Sabesp.