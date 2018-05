Conta de água deve ficar mais cara em junho

Sabesp recebeu autorização para reajustar tarifas em 3,5%

A conta de água nas cidades do Estado de São Paulo abastecidas pela Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) deverão ficar até 3,5% mais caras a partir do próximo mês.



A Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo) autorizou nesta quinta-feira (10) a concessionária de água a reajustar o valor da tarifa.



O novo valor pode entrar em vigor 30 dias após a aprovação da agência.



A cobrança varia entre as categorias: residencial, comercial, industrial e pública. A companhia atende mais de 27 milhões de pessoas em 368 municípios do estado.



Aumento acontece em meio ao mês de junho, quando começa o inverno. O período é considerado como o de maior seca no Estado de São Paulo.