Fechado desde 2010, prédio reabre as portas no domingo do dia 29 de abril

Após oito anos em obras, o Sesc Avenida Paulista reabre as portas no domingo do dia 29 de abril. O prédio de 17 andares e 12 mil metros quadrados de área construída, que antes era usado para abrigar a equipe administrativa, foi totalmente reformado e conta agora com salas para prática de atividades físicas, espaços culturais e lanchonete.



A novidade é que, até junho, qualquer pessoa poderá realizar as atividades de forma gratuita, entre elas aulas de pilates, yoga e funcional. É necessário, porém, chegar com antecedência pois a expectativa do Sesc é receber 18 mil pessoas por semana. A programação completa está no site do Sesc.



A unidade conta ainda com um mirante, com vista panorâmica para a cidade.



Localizada no número 119, a unidade é vizinha do Itaú cultural. Juntas, as duas instituições prometem construir um boulevard em um trecho da rua Leôncio de Carvalho, que as separa, nos moldes do que já existe na alameda Rio Claro, também na avenida Paulista.



"Está prevista a realização do boulevard para o local se tornar uma esplanada e assim, ser utilizada permanentemente - mas isso faz parte de um esforço junto com a Prefeitura. O projeto está em fase final e será administrada em parceria entre Itaú Cultural e Sesc" disse Danilo Santos de Miranda, diretor regional do Sesc São Paulo, durante a coletiva de abertura do Sesc Avenida Paulista.



A arquitetura do novo Sesc é assinada por Königsberger Vannucchi Arquitetos Associados.