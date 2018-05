Confira os dez carros mais colecionados pelos paulistas

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo revela que existem 28.782 veículos registrados como colecionáveis em todo o Estado. Entre eles, o Fusca é o líder da lista, seguido do Opala, Dodge, Puma e Brasília.

Para um veículo receber a placa preta, identificação que o coloca no patamar de colecionador, é necessário que o modelo tenha no mínimo 30 anos de fabricação, além de ter conservado suas características originais de produção.

De origem alemã, o Fusca, que já foi o mais vendido no mundo, representa 22% dos colecionáveis do Estado, com 6.420 unidades registradas. Segundo o Detran, entre as versões que mais possuem registros com placas pretas estão o 1300 (com 3.241 exemplares), seguido do "Fuscão" 1500 (com 1.200 registros) e o 1200, fabricado entre 1950 e 1962 (996 veículos).