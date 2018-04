Confira o que abre e o que fecha no feriado de 1º de Maio

As agências bancárias permanecerão fechadas na terça-feira (1).



Os equipamentos de saúde, como hospitais, prontos-socorros, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e AMAs 24 horas funcionarão normalmente, assim como as AMAs 12 horas e as AMAs/UBS Integradas, que atendem das 7h às 19h.



Já AMAs Especialidades, Ambulatórios de Especialidades, Unidades Básicas de Saúde (UBS), UBS Integrais e unidades da Rede Hora Certa não atenderão na terça (1).



Os mercados e sacolões municipais administrados pela SMTE (Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo) funcionarão nesta segunda (30) e terão mudanças no horário de atendimento na terça-feira (1) de acordo com cada unidade.



Já os parques administrados pela SVMA (Secretaria do Verde e Meio Ambiente) funcionarão normalmente no feriado.





Confira o que em São Paulo terá funcionamento diferenciado durante o feriado do Dia do Trabalho, neste 1º de maio (terça-feira).O rodízio municipal de veículos já está suspenso a partir desta segunda-feira (1), incluindo veículos pesados. As demais restrições de trânsito, como as para caminhões e ônibus fretados continuam a vigorar. O rodízio volta a funcionar a partir das 7h de quarta-feira (2).Todas as 72 unidades do Poupatempo funcionam normalmente nesta segunda-feira (30), mas estarão fechadas durante a terça-feira (1).