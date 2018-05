Confira em SP programações especiais para o Dia das Mães

Restaurantes e hotéis promovem eventos exclusivos para a data comemorativa

Domingo (13) é Dia das Mães, e para celebrar este dia tão especial, restaurantes e hotéis estão promovendo refeições exclusivas e cortesias na cidade de São Paulo, confira:



O Restaurante Azulejo Pernambucano, localizado na Rua Caraíbas nº 871, em Perdizes, promove neste domingo (13) o almoço "Amor a quatro mãos" a la carte, das 12h às 17h, com comidas típicas pernambucanas, as mães que comparecerem receberão uma taça de espumante de cortesia. As reservas poderão ser feitas pelo telefone 3804-7143.





O Golden Tulip São Paulo Jardins, na Alameda Lorena nº 360, Jardins oferecerá um bruch no valor de R$ 90 por pessoa e preços especiais para crianças, das 12h30 às 15h30. As mães recebem uma taça de espumante de brinde. Reservas pelo telefone 2627-6002.



O La Forchetta oferecerá almoço com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 79,90 no domingo (13). O restaurante fica na Santa Justina nº 210, Vila Olimpia.



O polpetone com fettuccine pomodoro estará por R$ 52 no Bra.do Restaurante no domingo (13), DAS 12h às 17h, o local fica na Rua Joaquim Antunes nº 381, em Pinheiros.



A 1900 Pizzeria oferecerá como cortesia para todas as mães a sobremesa Tartufo das 18h às 00h. Os endereços das unidades você confere no site da rede.



O hotel Grand Hyatt São Paulo oferecerá no domingo (13) brunch de Dia das Mães por R$ 200 por pessoa, também há um pacote de R$ 600 com hospedagem no hotel. Mais informações em www.pacoteshyatt.com.br.