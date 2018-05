Concurso da CPTM tem 116 candidatos por vaga

O salário inicial para a função de operador de trem é de R$ 3.429,67. A carreira pode ser disputada por profissionais que possuem ensino médio completo e curso de eletricidade básica. A jornada de trabalho é de oito horas diárias e o aprovado deverá ter disponibilidade de trabalhar em qualquer um dos 23 municípios atendidos pela CPTM.

O concurso para operador de trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) registrou 166 candidatos por vaga neste ano. O número é superior ao de concorrente por vaga no curso de medicina (137) na Fuvest, vestibular da USP (Universidade de São Paulo).De acordo com a companhia de transporte, foram 12.118 inscritos para concorrer a 73 vagas no concurso. A prova aconteceu neste domingo (13), em 22 escolas da cidade de São Paulo. O gabarito das 50 questões deve ser divulgado nesta segunda-feira (14).A seleção ainda conta com outras duas etapas quando os concorrentes serão submetidos a análise de perfil profissional e avaliação médica, ambas de caráter eliminatório.