Concessão do Ibirapuera causa disputa entre Prefeitura e governo do Estado

Prefeito cogita pedir terreno de ginásio utilizado por secretaria estadual após governador pedir suspensão da licitação do parque

O prefeito Bruno Covas (PSDB) disse nesta segunda-feira (16) que pode pedir ao governo do Estado a devolução de uma área do Ginásio do Ibirapuera utilizada atualmente pela Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude. A declaração ocorre após o governador Márcio França (PSB) pedir a suspensão da concessão do parque do Ibirapuera à iniciativa privada.



"Pelo visto, o acordo foi desfeito. Então vamos ver se é o caso da gente solicitar a área", disse Covas sobre o terreno de propriedade municipal localizado na zona sul da capital.



Um dos projetos de maior impacto da gestão do ex-prefeito João Dória (PSDB), a concessão do parque do Ibirapuera ganhou contornos de novela na última semana. O projeto, que estava em vias de sair do papel, foi suspenso pelo governador Márcio França na última sexta-feira (13) pelo fato de englobar áreas de propriedade estadual como, por exemplo, o Autorama, onde estão a maioria das vagas de estacionamento do parque.



Só a área do Autorama geraria receita mensal de R$ 5 milhões a empresa/consórcio que vencesse a concessão. Com a mudança, a prefeitura agora diz que irá i dentificar e retirar do projeto todas as áreas de propriedade do Estado. Para evitar prejuízos da futura empresa serão excluídos também do pacote os parques de regiões periféricas que entrariam na concessão junto ao Ibirapuera: Eucaliptos (Campo Limpo), Jacintho Alberto (Pirituba), Tenente Brigadeiro Faria Lima (Vila Maria) e Jardim Felicidade (Pirituba).



Segundo a Secretaria Municipal de Desestatização e Parcerias, m ais de um milhão de pessoas devem ser afetadas com a exclusão dos parques da periferia do edital. "Só será possível manter apenas o parque Lajeado, em Guaianases, na zona leste, escolhido por ser o mais distante do centro da cidade", diz em nota.



A concessão prevê a exploração comercial do Parque do Ibirapuera por 35 anos. Uma das imposições, porém, impede a vencedora de cobrar entrada dos visitantes. A abertura dos envelopes estava prevista inicialmente para a última semana, mas foi suspensa pela prefeitura, antes do anúncio do governador, para a realização de alterações no edital. Segundo a administração municipal, ainda não há estimativa de quando o novo projeto será publicado.





A reportagem aguarda o posicionamento do Governo do Estado.