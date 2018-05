Comissão da Câmara dá aval a doação de áreas públicas para habitação

Fila por moradia na cidade de São Paulo gera demanda de mais de 300 mil unidades

A CCJ (Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa) da Câmara de São Paulo aprovou na noite desta quarta-feira (16) o projeto de lei, de autoria do Executivo, que permite a doação de áreas municipais para programas de habitação.



"O projeto é muito importante para dar vazão a um deficit habitacional na cidade de São Paulo e gerar moradia de forma rápida. Esse é um tema quente, por conta do prédio que desabou e da proposta de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar as ocupações", afirmou o relator da medida, vereador Caio Miranda (PSB).



A fila da habitação na cidade gera demanda de mais de 300 mil unidades.



Assédio



Outro projeto que recebeu aval da comissão foi o que sugere medidas de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres nos meios de transporte público, de autoria do vereador Toninho Vespoli (PSOL).