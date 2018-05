Começa segunda fase de vacinação contra gripe em SP

Mulheres grávidas e que deram à luz nos últimos 45 dias e crianças entre 6 meses e 5 anos são o público alvo desta fase, que vai até 9 de maio

Começa nesta quarta-feira (2) a segunda fase de vacinação contra gripe na cidade de São Paulo. O público alvo agora são grávidas, mulheres que deram à luz há menos de 45 dias e crianças entre 6 meses e 5 anos. Todos os postos de vacinação participam da campanha.



A primeira fase da vacinação, que termina nesta quarta-feira (2), começou em 23 de abril. Neste período, a dose foi aplicada em profissionais da área de saúde, nos indígenas e nas pessoas com 60 anos ou mais.



Na próxima fase, que começa dia 9 de maio, serão vacinados os portadores de doenças crônicas, como cardiopatias, diabetes, HIV positivo e imunodeprimidos, além de professores. Para tomar a vacina, profissionais de saúde e educação precisam apresentar um crachá ou holerite. Já os portadores de doenças crônicas podem levar uma receita da medicação com data dos últimos seis meses.



Por recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), a vacina é a trivalente e protege contra três subtipos do vírus da gripe: H1N1, H3N2 e Influenza B.



A meta da prefeitura de São Paulo é vacinar mais de 2,3 milhões de pessoas até o último dia de campanha, em 1º de junho. Já o governo do Estado quer vacinar 10 milhões de pessoas.



No dia 12 de maio será o Dia Nacional da vacinação contra a gripe.



Pessoas com febre alta devem procurar orientação médica antes de se vacinar. A vacina é contraindicada para quem já apresentou alergia grave em doses anteriores ou a algum componente da vacina.