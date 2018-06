Começa obra de duplicação da Tamoios no trecho de curva

Até outubro, estrada terá apenas uma faixa de rolamento para cada sentido

A duplicação do trecho de curva da Rodovia dos Tamoios começou neste mês e segue até outubro. A obra acontece entre o km 79,1 e km 79,5. A conclusão total está prevista para 2020.



Durante o período da obra, a estrada terá apenas uma faixa de rolamento para cada sentido. A duplicação do trecho de Planalto foi entregue em 2014.



De acordo com o projeto, serão 21,6 quilômetros de novas pistas, sendo, desses, 15,45 quilômetros viabilizados por meio de túneis e viadutos.



A obra é fiscalizada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), e pelo DeFau (Departamento de Fauna e Fundação Florestal).