Com saída de Alckmin e Doria, novos chefes do Executivo trocam secretariado

Márcio França (PSB) e Bruno Covas (PSDB) assumem comando do Estado e da Prefeitura de São Paulo, respectivamente

O jogo de cadeiras na prefeitura e no governo do Estado de São Paulo começou tão logo João Doria e Geraldo Alckmin, ambos do PSDB, se desligaram de seus cargos para dar lugar a seus respectivos vices, Bruno Covas (PSDB) e Márcio França (PSB).

Os tucanos se desligam dos cargos para disputar as eleições de outubro. A medida é uma exigência da lei eleitoral, que obriga chefes do Executivo, interessados em disputar um cargo diferente do ocupado, a renunciar ao mandato até seis meses antes do pleito.

Na cadeira de governador desde a última sexta-feira (6), Márcio França anunciou Maurício Juvenal como novo secretário de Planejamento e Gestão, e Clóvis Vasconcelos no comando da Subsecretaria de Comunicação.

Atual chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Juvenal substitui Marcos Monteiro. Já o novo titular da Comunicação é jornalista e entra na vaga de Carlos Graieb.

Mesmo com a promessa de manter a equipe do antecessor, Bruno Covas, que substitui o prefeito João Doria do comando da Prefeitura, anunciou troca na secretaria das Prefeituras Regionais, onde sai Claudio Carvalho e entra Marcos Penido, que até então chefiava a Secretaria de Obras e Infra-estrutura.

No lugar de Penido na pasta de Obras entra o engenheiro civil Victor Aly. Na Secretaria de Transportes, sai Sergio Avelleda e entra o ex-presidente da CET (Companhia de Engenharia e Tráfego) João Octaviano. Milton Persoli presidirá a CET no lugar de Octaviano.

Para assumir a Prefeitura, Bruno Covas sai da Casa Civil e coloca, em seu lugar, o vereador tucano Eduardo Tuma.