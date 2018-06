Com paralisação, vendas caem 6,1% na 2ª quinzena de maio

Mês de maio fechou com uma queda média de 1,7% no varejo paulistano

O movimento de vendas do varejo paulistano caiu em média 6,1% na segunda quinzena de maio sobre o mesmo período de 2017, de acordo com o Balanço de Vendas da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), divulgado nesta terça-feira (5).



As vendas à vista recuaram 7,1% na segunda quinzena, refletindo ? além da paralisação dos caminhoneiros ? a baixa procura por roupas e calçados da moda Outono-Inverno, visto que o frio só chegou nos últimos dias do mês. Já as transações a prazo tiveram queda mais fraca (-5%) no período porque os juros estão menores do que no ano passado.



O mês de maio como um todo fechou com queda média de 1,7% no movimento, com leve alta de 2,1% nas vendas a crédito (bens duráveis) e queda de 5,4% nas comercializações à vista (semiduráveis).



A retração de maio foi amenizada pela primeira quinzena do mês, quando o balanço apontou crescimento médio de 4,1% puxado pelo Dia das Mães, com queda de 4% no sistema à vista e avanço de 12,2% a prazo.