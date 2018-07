Clima seco deixa São Paulo em estado de atenção

A capital paulista não registra chuva significativa desde o dia 14 de junho. A persistência destas condições deve agravar os problemas com a qualidade do ar, baixos índices de umidade e aumento de incêndios florestais.

A próxima quinta-feira (19) segue com sol e temperaturas elevadas. As mínimas oscilam em torno dos 14°C, enquanto as máximas podem superar o 29°C. No final do dia a nebulosidade aumenta, mas não há condições de chuva.

Na sexta-feira (20) o tempo segue seco e ensolarado. Os termômetros variam entre mínimas de 15ºC e máximas que devem superar os 29ºC. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.