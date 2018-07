Circulação de trens em parte da Linha 1-Azul fica parada por 40 minutos

Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência).



25/07/2018 08:53: #metrosp Linha 1-Azul: devido a interferência na via na região de Vergueiro a via está desenergizada entre Paraíso e Liberdade (PAESE foi acionado). Trens estão atendendo os trechos Tucuruvi-Sé e Jabaquara-Ana Rosa — Metrô de São Paulo (@metrosp_oficial) 25 de julho de 2018

A circulação de trens entre as estações Paraíso e Liberdade, na linha 1-Azul do Metrô de São Paulo, ficou paralisada por cerca de 40 minutos na manhã desta quarta-feira (25). A medida foi necessária após a queda de um painel de publicidade sobre a linha férrea na estação Vergueiro.De acordo com a companhia de trens, o incidente aconteceu por volta das 8h05. A velocidade dos trens precisou ser reduzida. Posteriormente, o trecho entre as estações Liberdade e Paraíso foi paralisado para que os funcionários do Metrô pudessem remover a placa.Neste período, as composições circulavam entre as estações Tucuruvi e Sé, e Jabaquara e Ana Rosa. Para o trajeto entre esses pontos foi acionado o sistema Paese (