Cidades recebem verba para incentivo ao turismo

Atualmente, São Paulo possui 70 Estâncias Turísticas e 97 Municípios de Interesse Turístico.

Cidades do Estado de São Paulo recebem verba para incentivo ao turismo. Convênio assinado na tarde desta quinta-feira (28) no Palácio dos Bandeirantes prevê R$ 84,5 milhões para 38 estâncias ou MITs (Municípios de Interesse Turístico).Os projetos devem ser destinados a obras estruturantes que objetivam o fomento da atividade e atendimento dos moradores e visitantes das regiões.De acordo com o Governo de São Paulo, o setor turístico é responsável por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado.