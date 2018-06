CET fiscaliza uso de vagas especiais em estabelecimentos privados

Ação acontece entre quinta-feira (28) e sábado (30) em supermercados e shoppings

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) faz entre esta quinta-feira (28) e sábado (30) uma blitze em estabelecimentos privados para verificar se os motoristas estão respeitando as vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência.



"Ação tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de respeitar a legislação federal que prevê vagas especiais", justificou o órgão em nota.



A fiscalização será feita em 10 estabelecimentos comerciais, localizados em diferentes bairros da capital. São eles: Carrefour da Marginal Tietê, e nos shoppings Interlagos, Anália Franco, Aricanduva, Bourbon, Iguatemi, Metrô Itaquera, Morumbi, SP Market e Higienópolis.



De acordo com as resoluções 303/08 e 304/08 do Conselho Nacional de Trânsito, os estabelecimentos particulares devem destinar 5% das vagas existentes para os idosos e 2% para as pessoas com deficiência. A regularização das vagas deve ser realizada conforme o Manual de Sinalização da CET.



Para a utilização das vagas especiais, os idosos e deficientes devem possuir um cartão de estacionamento nominal específico. Quem estiver sem esse documento, poderá ser autuado.



O desrespeito à lei resulta em multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira de motorista.



Para denunciar o uso irregular da vaga, o cidadão ou a administração do estabelecimento poderá acionar a CET pelo telefone 1188.