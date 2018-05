Centro terá mutirão para obtenção e regularização de documentos pessoais

Um mutirão será realizado na próxima sexta-feira (18) para auxiliar pessoas na obtenção, regularização e retificação de documentos pessoais. Haverá um atendimento geral sobre o tema no Pátio do Colégio, no centro, e dois outros voltados a transexuais e travestis, para alteração de nome e gênero no registro civil, e pessoas em situação de rua.



A ação está sendo organizada pela Defensoria Pública de São Paulo para marcar o mês de maio, onde é celebrado o Mês da Defensoria Pública. A instituição pode ajudar a obter ou regularizar documentação pessoal básica como certidão de nascimento, RG, CPF e título de eleitor, ou a retificação do registro civil, em caso de erro de informações ou alteração de nome e gênero.



Ano passado, a Defensoria Pública de SP realizou 1,8 milhão de atendimentos no Estado, sendo que a maior demanda diz respeito à área de família – divórcios, investigações de paternidade, pedidos de execução e revisão de alimentos, pedidos de guardas de filhos; reconhecimentos e dissoluções de união estável, entre outros casos.

Confira a programação:



Regularização de documentos pessoais e distribuição de materiais informativos Data: Sexta-feira, 18 de maio Local: Unidade de Atendimento Móvel da Defensoria – Pátio do Colégio, Centro Horário: das 10h às 17h Transexuais e travestis - alteração de nome e gênero no registro civil Data: Sexta-feira, 18 de maio Local: Unidade de Atendimento Inicial da Defensoria – Rua Boa Vista, 150, Centro Horário: das 12h às 14h Pessoas em situação de rua - obtenção, regularização e retificação de documentos pessoais Data: Sexta-feira, 18 de maio Local: Unidade de Atendimento Inicial da Defensoria – Rua Boa Vista, 150, Centro Horário: das 14h às 16h