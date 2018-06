Casos de mortes por gripe triplicam no estado em um mês

Segundo especialista, vacinação antes do inverno é fundamental para grupos de risco

O número de mortes causadas em consequência de infecção pelo vírus da gripe triplicou em maio, em relação aos primeiros meses do ano. No mês passado, o Estado de São Paulo registrou 71 óbitos enquanto, entre janeiro e abril, foram 25 mortes.



Na capital, até o último dia 29, foram confirmados 212 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave pelo vírus Influenza: 85 para influenza A H1N1, 26 para influenza A H3 Sazonal, 71 para influenza A não subtipado, e 30 para influenza B.



Segundo a prefeitura, até a última terça-feira (5), ao menos 14 casos evoluíram para óbito.



A título de comparação, em todo ano de 2017 foram confirmados 402 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave pelo vírus Influenza, sendo que 38 casos evoluíram para óbito.



A Secretaria Municipal da Saúde alerta para que apenas 40,4% das crianças entre 6 meses e menores de 5 anos e 39,8% das gestantes receberam a dose da vacina contra o vírus Influenza.



O percentual é o menor de cobertura dentro dos grupos definidos pelo Ministério da Saúde.



Por conta disso, a campanha de vacinação foi prorrogada até o dia 15 de junho na cidade.



Até a semana passada, já haviam sido aplicadas 2.037.198 doses da vacina, o que corresponde a 62,5%. A meta é imunizar 90% do público-alvo.



"A ideia é poder vacinar o maior número de pessoas nesse período pré-inverno justamente para proteção contra o H1N1 e H3N2, que são os vírus da vacina. Principalmente para idosos e gestantes, o vírus é muito grave, leva a internações, pneumonia e morte, principalmente gestantes com imunidade baixa", afirma o médico Rodolfo Strufaldi.



Segundo Strufaldi, a ideia de que a vacina causa gripe é mito.



"Se a pessoa ficar gripada é porque ela já está com o vírus encubado. A população não deve ter medo de pegar gripe ao tomar vacina", finaliza.