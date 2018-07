Casos de hepatite C crescem 55% em 3 anos

Para a B, também já existe vacina. Os casos diminuíram 3,7%, de 2014 para 2017.



Entretanto, o maior perigo em relação à Hepatite C é a quase total falta de sintomas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 3% da população mundial está infectada, mas só descobre a doença com a manifestação de outras enfermidades como cirrose, insuficiência hepática e até câncer de fígado. A Hepatite C pode ser diagnosticada por meio de exame de sangue.



A Secretaria Estadual de Saúde informou que organiza diversas atividades que incluem testagem e orientação a população para incentivar a prevenção.



Para se prevenir, algumas medidas simples são fundamentais, como usar sempre preservativos nas relações sexuais, não compartilhar objetos de higiene pessoal, cuidado ao fazer piercings e tatuagens, ou mesmo com objetos cortantes nos salões de beleza.

Os casos de Hepatite C no Estado da Saúde de São Paulo registraram uma alta de 55,1% em três anos. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, foram uma média de 20 casos por dia em 2017. Em 2014, foram 4,9 mil registros da doença, contra 7,6 mil computados no ano passado.A hepatite é uma inflamação do fígado causada por vírus. "A principal característica da doença é que possui sintomas leves, muitas vezes difíceis de identificar – podem ser confundidos até com gripes e resfriados", informou a secretaria.O tipo mais comum, o A, é transmitido via alimentos e pessoas infectadas, só dura alguns dias e pode ser tratada por meio de vacinas. Porém, as do tipo B e C, são as considerados mais graves e transmitidos por sangue, secreções ou via sexual.