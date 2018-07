Casos de furto de água quase dobram na Grande SP

Volume desviado poderia abastecer uma cidade como a Praia Grande por um mês

O número de fraudes nos hidrômetros da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) no primeiro semestre deste ano na Grande São Paulo quase dobraram se comparados às ocorrências registradas no mesmo período do ano passado.



De acordo com a companhia, nos primeiros seis meses deste ano, foram identificados 11.254 casos de ligações irregulares de água nas cidades da Região Metropolitana de São Paulo e Bragantina. Entre janeiro e junho de 2017, foram 6.506 casos.



O número dessas fraudes nos últimos seis meses corresponde ao desvio de pouco mais de um bilhão de litros de água. Este volume seria suficiente para abastecer cerca de 300 mil pessoas durante um mês. Ou seja, uma cidade quase do porte de Praia Grande.



No mesmo período, em 2017, o volume desviado totalizou 937,3 milhões de litros de água.



"Para identificar esse tipo de crime, a Sabesp trabalha com, aproximadamente, 63 equipes de caça-fraude, que acompanham o consumo dos clientes em uma central tecnológica e vistoriam os imóveis com o uso de equipamentos", informou a companhia em nota.



Para casos de maior complexidade, a Secretaria de Segurança Pública do Estado é acionada para participar das operações contra essas fraudes.



O furto de água é crime e o responsável, pelos chamados "gatos", pode ser preso em flagrante e pegar pena de até oito anos de detenção. Além disso, a Sabesp cobra retroativamente a tarifa pela água furtada e pelo esgoto coletado.



Caso



Em abril deste ano, a Sabesp constatou fraude em um supermercado no bairro de Itaquera, na zona leste de São Paulo, que teria furtado cerca de 3,4 milhões de litros de água.