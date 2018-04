Casa da Cultura de SP recebe o nome de Marielle Franco

03.04.2018 16:52

Inauguração do local ocorre no próximo sábado (7)

Franco da Rocha, cidade localizada na região metropolitana de São Paulo, batizou a casa da cultura municipal de Marielle Franco, em homenagem a vereadora carioca morta a tiros no dia 14 de março. O local, que passou por reforma, será inaugurado no próximo sábado (7).



Segundo a Prefeitura municipal, o nome de Marielle foi escolhido por conta do seu "exemplo de socióloga, feminista e militante dos direitos humanos".



Além da Casa de Cultura, será inaugurada também a Praça das Artes "Kléia Alves", que fica na parte de trás do espaço cultural. A praça leva o nome da jovem servidora pública franco-rochense, que morava no bairro Parque Vitória e que, no início do mês de março, foi vítima de feminicídio e teve seus sonhos interrompidos pelo seu companheiro.





Confira abaixo a programação do próximo sábado:



Músicas com o DJ Magoado

Horário: 15h



Intervenção artística com Samara Satiko (pintura ao vivo)

Horário: 15h30



Projeto variante "Uma coleção de memórias afetivas"

Horário: 16h



Intervenção de grafiti com Mosko

Horário: 16h



Street Dance (alunos das oficinas culturais)

Horário: 16h30



Espetáculo de circo tradicional

Horário: 17h



Bloco da Casa Velha (aluno da oficina de percussão)

Horário: 18h



Inauguração

Horário: 19h



Show com Carolina Soares "A sereia do samba"

Horário: 20h