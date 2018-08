Carro pega fogo após colisão e deixa três mortos

Acidente aconteceu em um cruzamento na Vila Olímpia, zona oeste de SP

Uma colisão entre dois carros na madrugada desta sexta-feira (3), na zona oeste de São Paulo, fez com que um dos veículos pegasse fogo e causou a morte de três passageiros.



O acidente aconteceu por volta das 1h30 no cruzamento entre as ruas Santa Justina e Clodomiro Amazonas, no bairro da Vila Olímpia. Os dois veículos estariam em alta velocidade. No momento do acidente e o semáforo estava em amarelo piscante.



Um dos veículo, modelo BMW, colidiu contra um Audi e um poste de energia. A batida fez com que dois cabos de eletricidade se rompessem e iniciou o incêndio.



O motorista da BMW foi lançado para fora do carro e socorrido pelo resgate. Sua identidade e estado de saúde não foram divulgados. Já os outros três ocupantes morreram carbonizados.



Os dois ocupantes da Audi não se feriram. O motorista do veículo passou pelo teste do bafômetro e não tinha sinais de embriaguez.



Ruas da região ficaram sem energia por cerca de cinco horas, mas o sistema foi reestabelecido pela manhã.