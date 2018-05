Cantareira opera com 50,2% da capacidade neste domingo

Na manhã de ontem (6), o Sistema Cantareira operava com metade da sua capacidade, ou 50,2%. No mesmo dia do ano passado, o reservatório registrava 65%.O mês de abril quase não registrou chuva. Para o mês de maio, no entanto, a pluviometria deve ficar em torno de 78,6 mm.Os dados são sa Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).