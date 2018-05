Candidato desclassificado de concurso da PM por baixa estatura é reintegrado

Por unanimidade, o Tribunal de Justiça de SP anulou a decisão que considerou inapto em concurso público da Polícia Militar um candidato que apresentou altura pouco abaixo da estutura requerida no edital. A 6ª Câmara de Direito Público determinou ainda que a Fazenda Pública do Estado reintegre o candidato ao certame para prosseguir nas demais fases.

O homem participou do concurso para admissão ao cargo de soldado, tendo sido aprovado em várias etapas, exceto na análise de documentos, pois foi considerado inapto por ter um centímetro a menos da altura mínima de 1,65 metro exigida no edital.



O autor, entretanto, alegou que realizou perícia no Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (IPEM) e foi constatado por laudo técnico que sua estatura deveria ser considerada entre 1,64 a 1,65 metros.

Para o relator da apelação, desembargador Decio Leme de Campos Júnior, a altura é apenas um dos componentes da avaliação de aptidão física para o desempenho das atividades, não sendo, portanto, requisito excludente.