Campanha Junho Vermelho será promovida em painéis nas estradas

Rodovias que operam 8,3 quilômetros de pistas no Estado de São Paulo exibirão mensagens de apoio à campanha de doação de sangue

A ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) divulgou em nota nesta quarta-feira (6) a ação de apoio ao Junho Vermelho, dedicada à doação de sangue da Fundação Pró-Sangue, que promove mensagens de incentivo nos Painéis Eletrônicos (fixos e móveis) instalados nas rodovias sob concessão.





A ARTESP solicitou às 22 concessionárias de rodovias que operam 8,3 mil quilômetros de pistas no Estado que exibam em seus 352 PMVs (painéis de mensagens variáveis) instalados em pontos de grande movimentação nas rodovias paulistas concedidas textos motivacionais da campanha: "Junho Vermelho: doe sangue! Doar sangue é um ato de amor".



Os interessados em doar devem estar em boas condições de saúde e ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos, além de pesar no mínimo 50 kg. Também é indispensável ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas e estar bem alimentado.



O doador deve apresentar documento original com foto nos polos de coleta de sangue. Mais informações através do site http://www.prosangue.sp.gov. br/.