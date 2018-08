Campanha de vacinação aplica mais de 177 mil doses em SP

De sábado até segunda-feira, foram quase 90 mil vacinas contra a paralisia infantil e mais de 87 mil doses da tríplice viral

Até o meio-dia da última segunda-feira (6), mais de 177 mil doses das vacinas contra o sarampo e a poliomelite foram aplicadas no município de São Paulo. Desse total, 89.914 foram contra a polio, também conhecida como paralisia infantil e outras 87.579 da tríplice viral, que não protege só o sarampo, mas também a caxumba e a rubéola.



Vale lembrar que uma criança pode ter tomado as duas vacinas na mesma ocasião.



A ação é voltada exclusivamente para crianças entre 1 e abaixo de 5 anos. De acordo com nota da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de São Paulo, a meta é atingir 95% de cobertura de vacinação entre os moradores da capital paulista desta faixa etária, o que equivale a 562.392 crianças.



Até o momento, a cobertura da vacina contra poliomielite é de 15,2% e a da vacina tríplice viral é de 14,8%.



As doses da campanha estarão disponíveis em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do município até 31 de agosto. Neste período, é fundamental que os pais ou responsáveis levem as crianças até o posto de saúde mais próximo para se vacinar mesmo que a carteirinha de vacinação esteja em dia.



Para receber a vacina no município, é preciso levar documento de identificação e, se possível, carteira de vacinação e cartão SUS.