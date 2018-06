Caminhoneiros autônomos terão IPVA diferenciado em São Paulo

Um projeto de lei que estabelece o IPVA (imposto sobre a propriedade de veículos automotores) diferenciado para caminhoneiros autônomos foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. A medida vale para 2019, faltando apenas a regulamentação da lei pelo governo do Estado.



O IPVA diferenciado valerá para motoristas de caminhão de cargas autônomos, com veículos de carga útil igual ou mais do que meia tonelada.



A proposta de diminuição do valor do IPVA foi um dos quesitos acordados entre caminhoneiros e o governador Márcio França para dar fim a greve que durou mais de uma semana no final de maio.