Câmara aprova uso de logomarcas pela prefeitura

Foi aprovado pela Câmara Municipal nesta terça-feira (17), o projeto de lei que permite a prefeitura usar logomarcas na divulgação de obras e projetos. A lei atual, criada em 2006, permite apenas uso do brasão oficial do município.

A votação ocorreu em segundo turno e terminou em 31 votos a 9. O texto segue agora para sanção do prefeito Bruno Covas. O tucano, inclusive, esteve na Câmara Municipal durante a tarde para pressionar a votação da proposta, além do projeto de privatização do Anhembi.

Em fevereiro, a justiça proibiu o então prefeito João Doria de usar a marca "SP Cidade Linda". Na ação civil pública, o promotor Wilson Tafner apontava que a Prefeitura de São Paulo usava a logomarca e o slogan do programa de zeladoria em muitos eventos e em obras, e que o uso da marca caracteriza "a promoção pessoal do administrador público, configurando, consequentemente, ato de improbidade administrativa".