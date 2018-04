Calendário de licenciamento veicular obrigatório começa em abril

Em cada mês um final de placa deve ser licenciado; documento custa R$ 87,38

O calendário obrigatório de licenciamento 2018 para os veículos registrados no Estado de São Paulo começa a partir de abril.



De acordo com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), a partir de agora, a cada mês um final de placa deve ser licenciado para circular. Em abril, os donos dos automóveis com placa terminada em 1 devem regularizar a documentação até o dia 30.



O valor do licenciamento neste ano é de R$ 87,38, independentemente do tipo de veículo. Quem quiser receber o documento em casa tem de pagar R$ 11 a mais.



O motorista que já fez o licenciamento de 2018 antecipadamente, ao quitar o IPVA entre os meses de janeiro e março, não precisará licenciar de novo.



Atualmente, existem mais de 29 milhões de veículos registrados no Estado de São Paulo. "Para rodar, todos precisam estar com o licenciamento em dia, não importa em qual ano foi fabricado", informou o Detran.



O cronograma vai até dezembro, conforme tabela abaixo:





Calendário obrigatório de licenciamento 2018 Todos os veículos, exceto caminhões Final de placa Mês obrigatório 1 Abril 2 Maio 3 Junho 4 Julho 5 e 6 Agosto 7 Setembro 8 Outubro 9 Novembro 0 Dezembro Veículos registrados como caminhão 1 e 2 Setembro 3, 4 e 5 Outubro 6, 7 e 8 Novembro 9 e 0 Dezembro

Conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado é infração gravíssima, prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e gera multa de R$ 293,47, sete pontos na habilitação do proprietário e remoção do bem ao pátio."O Detran oferece uma comodidade para o motorista, que é o envio de alerta de vencimento do licenciamento. Quem quiser ser lembrado 30 dias antes é só cadastrar o celular no portal do Detran e autorizar receber o aviso via SMS ou notificação push por meio do aplicativo do Detran para smartphones", explicou Maxwell Vieira, diretor-presidente do departamento.Pagar o licenciamento em atraso gera a cobrança de multa e juros. Caso não seja feito, o dono do veículo pode ter o nome inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados (Cadin) e na dívida ativa do Estado pelo débito em aberto.Para realizar o licenciamento é necessário informar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores) ao caixa bancário ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências ou no internet banking. É preciso quitar possíveis débitos de IPVA, seguro obrigatório e multas, por exemplo.O motorista pode acompanhar a entrega do documento pelo portal do Detran , em "Serviços Online". O licenciamento também pode ser feito presencialmente nas unidades do Detran ou nos postos Poupatempo.