Caixa faz leilão de imóveis no Estado de São Paulo

Propriedades estão com preços até 85% mais baixo do que o valor do mercado

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quarta-feira (11) um leilão de imóveis do Estado de São Paulo. Serão disponibilizadas aproximadamente 500 propriedades com preços até 85% menores do que o valor de mercado.



Entre os itens oferecidos para comercialização estão casas, apartamentos, espaços comerciais e terrenos. Os lances para as unidades começam a partir de R$ 29 mil.



No primeiro tipo de leilão, o de alienação fiduciária, os bens oferecidos têm o valor venal do ITBI (Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis) e, se não for comprado, é vendido pelo valor da dívida em até 15 dias. Já nas negociações de licitação aberta, os imóveis listados são de propriedade da Caixa, que estabelece o desconto em cima do preço.



De acordo com o leiloeiro, Douglas Fidalgo, em muitos casos o valor da dívida é maior que o bem. "A maioria dos imóveis ofertados é passível de financiamento e uso do FGTS, para quem pretende usar destes benefícios deve observar no edital quais lotes poderão fazer uso ou o licitante deverá ir a uma agência da Caixa Econômica Federal antes do leilão para obter o crédito", explicou



O evento, que tem parceria da Fidalgo Leilões, será realizado no Hotel Panamby, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Os lances poderão ser feitos pela internet. Para maiores esclarecimentos: (11) 2653-8583 e (11) 2653-0553.