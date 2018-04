Caetano Veloso, Xuxa, Jota Quest e Sidney Magal estarão na Virada Cultural

Nomes foram divulgados nesta quarta-feira (25) pelo secretário de Cultura de São Paulo

A Virada Cultura deste ano em São Paulo deverá contar com nomes de artistas como Caetano Veloso, Xuxa, Jota Quest, Elza Soares, Karol Conka, Beth Carvalho, Paralamas do Sucesso, Diogo Nogueira e Sidney Magal.



As informações foram divulgadas pelo secretário de Cultura de São Paulo, André Sturm, na manhã desta quarta-feira (25), em entrevista a Rádio CBN.



As 950 atrações deverão ser divididas em diversos bairros. Também serão instalados quatro grandes palcos em diferentes regiões da cidade, como no Parque da Juventude, na zona norte; Praça do Campo Limpo, na zona sul; Chácara do Jockey, na Vila Sônia, zona oeste da capital; e no estacionamento da Arena Corinthians, no bairro de Itaquera, na zona leste da capital.



Neste ano, também serão mantidas as apresentações em locais fechados, como CEUs (Centros de Educação Unificados), Sesc e centros culturais.



Strum disse ainda que o evento neste ano terá um parque de diversões no Vale do Anhangabaú. Também no Vale, será montado um palco embaixo do viaduto do Chá que abrigará o Cassino do Chacrinha, com atrações que serão apresentadas por Rita Cadillac.



A Prefeitura de São Paulo deve divulgar ainda nesta quarta-feira (25) outras informações e atrações da Virada Cultural 2018, que está marcada para acontecer entre os dias 19 e 20 de maio na capital.



A estimativa é de que três milhões de pessoas participem do evento. O custo da Virada neste ano está estimado em R$ 13 milhões. Mas não haverá patrocínio. O valor é o mesmo gasto na edição do ano passado.