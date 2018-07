Cadeirante morre ao ser atropelada em Santana

Motorista dirigia alcoolizado e foi preso

Uma mulher cadeirante morreu, após ser atropelada na região de Santana, na zona norte de São Paulo, na noite do último domingo (22), por um motorista que dirigia alcoolizado. Um homem que estava acompanhando a mulher também foi atingido.



O motorista, Leandro Nichel, foi preso em flagrante. Ele é um barman de 38 anos e havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. A prisão aconteceu após passar pelo teste do bafômetro.



Segundo a polícia, o acidente, que aconteceu por volta das 18h, na rua Santa Eulália. O motorista estava na faixa do meio da via e realizou a conversão após notar que o corredor de ônibus estava vazio.



A cadeirante foi arremessada e bateu a cabeça na guia. Ela chegou a ser socorrida mas não resistiu aos ferimentos. O acompanhante, Anderson de Souza, de 40 anos, teve uma lesão na cabeça e fraturas nas pernas e no braço.



A mulher não portava documentos de identidade, mas foi identificada como Maria de Lourdes.



Nichel foi levado ao 20º DP, do bairro Água Fria, e permanece preso.