Cachorro morre em incêndio de galpão

Bombeiros levaram mais de quatro horas para controlar as chamas

Um cachorro morreu em um incêndio a um galpão no bairro Belenzinho, na zona leste de São Paulo, na madrugada desta terça-feira (24). O Corpo de Bombeiros só conseguiu controlar as chamas após quatro horas de trabalho.



Não havia ninguém no local no momento do acidente. Entretanto, o cachorro que vivia no espaço não conseguiu escapar e morreu.



O edifício, na rua Siqueira Bueno, abrigada uma empresa responsável por realizar assistência técnica a aparelhos eletrônicos, mas não tinha o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) nem seguro.



De acordo com os bombeiros, o fogo começou pouco antes das 22h de segunda (23) e se espalhou rapidamente. A suspeita é de que um balão teria provocado o incêndio. Porém, a perícia ainda avalia o local.



O prédio fica ao lado de uma escola particular e uma fábrica de livros, que não foram atingidos pelas chamas. Na parte de trás do edifício, o fogo atingiu a fiação elétrica e provocou um curto-circuito.