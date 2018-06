Butantan consegue patente para produzir vacina contra dengue

O governo do estado informou que o objetivo, nesta etapa, é comprovar a eficácia do composto na proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue.



"Por enquanto, os testes mostram que ele será seguro para pessoas com idade entre 2 a 59 anos. Assim que finalizada, o Instituto estará apto para pedir o registro à Anvisa", disse a secretaria em nota.

O Instituto Butantan, centros de pesquisas biomédicas, patenteou a produção da vacina contra dengue nos Estados Unidos. A finalização da última etapa do estudo clínico permitirá que as doses sejam registradas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e distribuídas para a população.De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, pasta a qual a entidade está vinculada, com o registro do Escritório Americano de Patentes e Marcas (USPTO, em inglês), a entidade poderá exportar a tecnologia ao hemisfério Norte, que também vem enfrentando casos de dengue e irá demandar a vacina.O instituto é o responsável pelo desenvolvimento e pesquisa da vacina no Brasil. A terceira fase do estudo clínico, que começou em 2016, é realizada em 14 centros de pesquisas espalhados por todas as regiões do país e totaliza 17 mil voluntários.