Busca por vítimas é interrompida por risco de choque elétrico

Bombeiros encontraram caixa clandestina da Eletropaulo energizada

O Corpo de Bombeiros precisou interromper as buscas por vítimas nos destroços do prédio que desabou no Largo do Paissandú, centro, após constatar uma rede elétrica clandestina. Isso porque a fiação poderia colocar os profissionais em risco.



Segundo os bombeiros, foi encontrada uma caiza da Eletropaulo energizada por volta das 2h. As buscas foram retomadas durante a noite desta quinta-feira (10).



Até agora, os profissionais trabalham com a possibilidade de encontrar seis vítimas. A retirada manual dos escombros deve durar mais uma semana.



Na última quarta-feira (9), foram encontrados os restos mortais de um adulto e duas crianças. O IML (Instituto Médico Legal) está realizando a análise para descobrir a identidade dos corpos.



Segundo o capitão Marcos Palumbo, as chances de encontrar sobreviventes diminuem a cada dia. "Não tivemos, em nenhum momento, algum ponto ou local de célula de sobrevivência. Os escombros estão todos muito compactados, não havendo nenhuma possibilidade de vida humana" disse o porta-voz da coorporação.