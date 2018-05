Buscas por desaparecidos entram no 7º dia

Bombeiros ainda procuram por cinco pessoas, sendo duas crianças

As buscas por desaparecidos nos escombros do prédio Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, completam sete dias nesta segunda-feira (7). O Corpo de Bombeiros trabalha na retirada dos entulhos procurando cinco pessoas, sendo que duas delas são crianças.



O edifício desabou após um incêndio na madrugada do dia 1º de maio. No local viviam mais de 300 pessoas. Das seis vítima anunciadas no desabamento, apenas uma foi encontrada.



Os bombeiros localizaram um corpo na última sexta-feira (4). Entretanto, por estar carbonizado, ainda não foi possível fazer a identificação. A principal suspeita é de que o corpo seja de Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que caiu com o desabamento do edifício, instantes antes de ser resgatado pelos bombeiros.



Os demais desaparecidos são Eva Barbosa da Silveira, de 42 anos, e o marido dela, Valmir de Souza Santos, de 47 anos. Além deles, a corporação também procura por Selma Almeida da Silva, de 38 anos, e os dois gêmeos filhos dela de nove anos, que moram no oitavo andar do prédio.



Desde domingo (6), a ação está concentrada na rua Antônio de Godói, no Largo do Paissandu. Até o momento, mais de uma tonelada de entulhos já foram retirados do local.



Curto-circuito



O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves, afirmou na quinta-feira (3), que um curto-circuito no quinto andar foi a causa do incêndio que levou ao desabamento do edifício no centro de São Paulo.



A informação foi confirmada, em depoimento à polícia, por Walkíria do Nascimento, que morava no local onde o fogo começou. De acordo com ela, o curto-circuito aconteceu em uma tomada que ligava a geladeira, TV e o micro-ondas da família.



No local, que fica no quinto andar do prédio, moravam a mulher, o marido dela e dois filhos do casal. O homem e uma das crianças, de três anos ficaram feridos.



Edifício



O prédio de 26 andares pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, no centro de São Paulo.



O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 300 moradores.