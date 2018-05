Bombeiros reforçam uso de escavadeiras na busca por vítimas

Um corpo já foi encontrado nos escombros do prédio que desabou no centro da cidade; outras cinco pessoas estão desaparecidas

Os bombeiros intensificaram a utilização de máquinas pesadas nas buscas nos escombros do prédio que desabou no centro de São Paulo, na madrugada de terça-feira (1º). Três retroescavadeiras são utilizadas para retirar o entulho mais pesado nos destroços no local do desabamento.

Segundo a Agência Brasil, os bombeiros têm a estratégia de utilizar as máquinas nos locais em que as equipes de resgate e os cães farejadores já fizeram a inspeção, evitando que o peso dos equipamentos afete um eventual sobrevivente.

Na tarde de sexta-feira (4), o Corpo de Bombeiros anunciou que encontrou um corpo nos escombros do prédio. A vítima foi identificada como Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que caiu com o desabamento do edifício, instantes antes de ser resgatado pelos bombeiros.

Outras cinco pessoas ainda estão desaparecidas: Eva Barbosa da Silveira, de 42 anos, e o marido Valmir de Souza Santos, de 47 anos, Selma Almeida da Silva, de 38 anos, e os dois gêmeos filhos dela de nove anos.

Após a retirada do corpo da primeira vítima encontrada, os cães farejadores não deram mais indícios que outros corpos ou sobreviventes estejam em lugares próximos aos que os bombeiros estão fazendo buscas.

"Os cães não tiveram ação igual [a que manifestaram quando encontraram o primeiro corpo] em nenhum local dos escombros", destacou o tenente dos bombeiros, Guilherme Derrite.

Segundo os bombeiros, foram retirados 20% do total de escombros do local. Para os demais 80%, serão necessários de 10 a 15 dias.

Curto-circuito

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves, afirmou na quinta-feira (3), que um curto-circuito no quinto andar foi a causa do incêndio que levou ao desabamento do edifício no centro de São Paulo.



A informação foi confirmada, em depoimento à polícia, por Walkíria do Nascimento, que morava no local onde o fogo começou. De acordo com ela, o curto-circuito aconteceu em uma tomada que ligava a geladeira, TV e o micro-ondas da família. "O fogo começou atrás da geladeira e se espalhou muito rápido", disse.



No local, que fica no quinto andar do prédio, moravam a mulher, o marido dela e dois filhos do casal. O homem e uma das crianças, de três anos ficaram feridas, ela está internada na UTI do Hospital das Clínicas em estado grave. O pai também está internado, na Santa Casa, com dois terços do corpo queimado.