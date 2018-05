Bombeiros localizam 2º corpo nos escombros do prédio

Suspeita que possa se tratar de uma das crianças que estava desaparecida

O Corpo de Bombeiros de São Paulo encontrou na madrugada desta terça-feira (8) um segundo corpo nos escombros do prédio Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, que desabou após pegar fogo no dia 1º de maio. A primeira informação é de que possa ser de uma das crianças que estava desaparecida.



Os gêmeos Welder e Wender de nove anos e a mãe deles Selma Almeida da Silva, de 38 anos estão entre os, agora, sete desaparecidos notificados. A lista também inclui: Eva Barbosa da Silveira, de 42 anos; o marido dela, Valmir de Souza Santos, de 47 anos; Francisco Dantas, de 56 anos; e Artur Hector de Paula, de 46 anos.



De acordo com a corporação, o corpo de pequeno porte foi encontrado carbonizado e atingido pelos escombros. As equipes intensificaram as buscas na área, porque há indícios de que outras vítimas possam estar no mesmo local.



Na última sexta-feira (4) foi retirado do local um corpo também carbonizado e no domingo (6) foi localizada uma arcada dentária. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que diz respeito a Ricardo de Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que caiu com o desabamento do edifício, instantes antes de ser resgatado pelos bombeiros, na madrugada do dia 1º de maio.



Os corpos foram localizados pelos cães farejadores. Agora, as buscas são feitas de maneira manual.



Curto-circuito



O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves, afirmou na quinta-feira (3), que um curto-circuito no quinto andar foi a causa do incêndio que levou ao desabamento do edifício no centro de São Paulo.



A informação foi confirmada, em depoimento à polícia, por Walkíria do Nascimento, que morava no local onde o fogo começou. De acordo com ela, o curto-circuito aconteceu em uma tomada que ligava a geladeira, TV e o micro-ondas da família.



No local, que fica no quinto andar do prédio, moravam a mulher, o marido dela e dois filhos do casal. O homem e uma das crianças, de três anos ficaram feridos.



Edifício



O prédio de 26 andares pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, no centro de São Paulo. O edifício desabou após um incêndio na madrugada do dia 1º de maio.



O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 300 moradores.