Bombeiros levam 7 horas para remover árvore que caiu sobre restaurante

Ainda com os resquícios das chuvas dos últimos dias, o Corpo de Bombeiros permanece em ação no atendimento a mais uma queda de árvore em res. Pela Rua Manoel da Nóbrega, 122 – Vila Mariana, 4 vtrs, sem vítima #193S. pic.twitter.com/5seLbRX7ui — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) 1 de abril de 2018

O Corpo de Bombeiros precisou de cerca de sete horas para remover completamente uma árvores que caiu na madrugada deste domingo (1º) sobre um restaurante, na Vila Mariana, zona Sul de São Paulo.De acordo com a corporação, a ação foi uma das necessárias após a forte chuva que atingiu a Região Metropolitana de São Paulo no sábado (31).A árvore de grande porte caiu sobre o teto de uma casa de sushi, na rua Manoel da Nóbrega, que precisou ser completamente interditada. Quatro viaturas trabalharam na remoção.Os bombeiros informaram que ninguém ficou ferido no incidente. Porém, o estabelecimento precisará passar por laudo técnico, antes de ser reaberto.