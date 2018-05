Bombeiros já retiraram uma tonelada de escombros do prédio que desabou

Busca por vítimas segue ininterrupta; até o momento, apenas um foi encontrado

No sexto dia de busca dos cinco desaparecidos durante o desabamento do prédio Wilton Paes de Almeida, no centro de São Paulo, 49 bombeiros trabalham nos escombros. Neste domingo (6), a ação de busca a vítimas está concentrada na rua Antônio de Godói, enquanto outros grupos operam no rescaldo do incêndio. No dia primeiro de maio, o edifício de 24 andares desabou após pegar fogo. Autoridades apontam que o motivo do incêndio foi um curto circuito no quinto piso. Desde lá, o trabalho dos bombeiros segue ininterrupto – já foram retiradas mais de uma tonelada de entulhos do local.



Até o momento, os profissionais seguem em buscas de cinco pessoas que podem estar nos escombros. No entanto, esse número pode subir.

O prédio pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói. O local chegou a abrigar a Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social), mas estava desativado há cerca de 10 anos.

No final da semana, o Corpo de Bombeiros encontrou uma vítima. Trata-se de Ricardo Pinheiro, que quase foi resgatado e acabou despencando junto com o prédio.