Bombeiros identificam bolsões de ar nos escombros

Entretanto, nenhuma das quatro pessoas desaparecidas foi encontrada

O Corpo de Bombeiros identificou, na madrugada desta sexta-feira (4) bolsões de ar nos escombros do prédio Wilton Paes de Almeida, que desabou após incêndio no último dia 1º no Largo do Paissandu. Eles procuram por quatro pessoas desaparecidas desde o dia do acidente. Apesar de ter encontrado os pontos, nenhuma das quatro vítimas foi localizada.



De acordo com o capitão Marcos Palumbo, porta-voz dos bombeiros, os cães farejadores checaram os dois bolsões de ar encontrados, mas não foi detectado sinais dos desaparecidos.



A montanha de entulho nos escombros do prédio chega a 15 metros de altura. Mas, na manhã desta sexta-feira (4) os bombeiros conseguiram chegar a um ponto em que foram encontrados novos botijões de gás e roupas dos moradores, o que indicaria que é uma das áreas que tinha moradia.



Desde a madrugada de quinta-feira (4), o Corpo de Bombeiros iniciou os trabalhos de remoção dos escombros por meio de máquinas. De acordo com eles, já foram retiradas mais de 200 toneladas de entulho do local.



A corporação continua trabalhando com o número de quatro desaparecidos. São eles: Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, que caiu com o desabamento, instantes antes de ser resgatado pelos bombeiros; Selma Almeida da Silva, de 38 anos, e os dois gêmeos filhos dela de nove anos, que moram no oitavo andar do prédio.



Desabamento



O edifício de 26 andares desabou após ser atingido por um incêndio na madrugada de terça-feira (1º). O prédio pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, no centro de São Paulo.



O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 300 moradores.