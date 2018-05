Bombeiros encontram corpo nos escombros

Curto-circuito



O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Mágino Alves, afirmou na quinta-feira (3), que um curto-circuito no quinto andar foi a causa do incêndio que levou ao desabamento do edifício no centro de São Paulo.



A informação foi confirmada, em depoimento à polícia, por Walkíria do Nascimento, que morava no local onde o fogo começou. De acordo com ela, o curto-circuito aconteceu em uma tomada que ligava a geladeira, TV e o micro-ondas da família. "O fogo começou atrás da geladeira e se espalhou muito rápido", disse.



No local, que fica no quinto andar do prédio, moravam a mulher, o marido dela e dois filhos do casal. O homem e uma das crianças, de três anos ficaram feridas, ela está internada na UTI do Hospital das Clínicas em estado grave. O pai também está internado, na Santa Casa, com dois terços do corpo queimado.



Desabamento



O edifício de 26 andares desabou após ser atingido por um incêndio na madrugada de terça-feira (1º). O prédio pertence ao Governo Federal e estava localizado na esquina entre a avenida Rio Branco e a rua Antônio de Godói, no centro de São Paulo.



O local estava desativado há pelo menos 10 anos, mas chegou a abrigar a sede da Polícia Federal e o INSS (Instituto Nacional de Seguro Social). Atualmente, era uma ocupação irregular com mais de 300 moradores.

O Corpo de Bombeiros afirmou na tarde desta sexta-feira (4) que encontrou um corpo nos escombros do prédio Wilton Paes de Almeida, que desabou após incêndio no último dia 1º no Largo do Paissandu. A vítima ainda não foi identificada, mas está na área próxima onde Ricardo Oliveira Galvão Pinheiro, de 39 anos, teria caído com o desabamento do edifício, instantes antes de ser resgatado pelos bombeiros.Na tarde desta sexta-feira (4), outras duas pessoas que viviam no edifício foram incluídas na lista de desaparecidos. São eles: Eva Barbosa da Silveira, de 42 anos, e o marido dela, Valmir de Souza Santos, de 47 anos. Além deles, a corporação também procura por Selma Almeida da Silva, de 38 anos, e os dois gêmeos filhos dela de nove anos, que moram no oitavo andar do prédio.Na madrugada desta sexta-feira (4), o Corpo de Bombeiros identificou dois bolsões de ar nos escombros. Porém, nenhuma das vítimas tinha sido localizada.