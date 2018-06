Bilhete Único Anônimo é cancelado em SP

Devido ao grande número de fraudes, usuário terá que apresentar documentos na hora de solicitar o cartão

A SPTrans anunciou em nota divulgada nesta quinta-feira (7) que mudou as regras do Bilhete Único Anônimo: o cartão que não leva a identificação do usuário deixa de existir.



A partir de agora, para obter o cartão sem a foto e o nome impressos, o usuário terá que apresentar um documento com foto e número do CPF em um dos postos de venda e atendimento da SPTrans.



"Antes, qualquer pessoa poderia obter o Bilhete Único Anônimo sem se identificar. O número de cartões era ilimitado. Agora passa a ser um cartão por CPF. O valor de aquisição é o mesmo: uma tarifa e uma carga mínima de 5 passagens, totalizando R$ 24" informou a empresa na nota divulgada.



O motivo da mudança de regras é o alto índice de fraudes nesse tipo de bilhetes. Desde o início de 2017, mais de 650 mil cartões foram cancelados e apreendidos por fraude, "450 mil eram do tipo do Bilhete Anônimo", contou o secretário municipal de Mobilidade e Transportes, João Octaviano Machado Neto à TV Globo, em entrevista.



Só no ano de 2018, mais de mil pessoas foram indiciadas pela Polícia.