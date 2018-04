Bibliotecas municipais dão figurinhas de álbum da Copa para quem doar livro

Além de shoppings centers, estações do Metrô e do vão livre do MASP (Museu de Arte de São Paulo) grupos de troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo 2018 estão invadindo também as 54 bibliotecas municipais da capital paulista. Como forma de incentivar a ocupação do espaço público, as instituições dão 10 figurinhas para quem doar um livro em bom estado.

Os encontros acontecem todos os sábados, das 11h às 15h, até o dia 11 de junho, três dias antes da abertura do mundial, que esse ano será realizado na Rússia. A ação é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, por meio do programa Biblioteca Viva.