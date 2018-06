Bebê morre após mãe dar a luz na região do Paissandu

A mãe tem 24 anos se chama Jackeline Silva Moraes e estava grávida de sete meses.



A jovem segue internada na Santa Casa de Misericórdia, em situação estável.

Uma moradora do acampamento situado no Largo do Paissandu, onde um prédio desabou no dia primeiro de maio, no centro, entrou em trabalho de parto durante a madrugada.O bebê acabou nascendo dentro da viatura do Corpo de Bombeiros, mas morreu antes de chegar ao hospital.Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a primeira equipe de socorro a chegar constatou que o bebê se encontrava em uma posição "sentada", caracterizando o chamado "parto pélvico".