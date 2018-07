Bastarz vem encontrar fãs brasileiros

Gênero que é o maior fenômeno da música pop, atualmente, o kpop (pop produzido na Coreia do Sul) expande sua penetração no Brasil com cada dia mais artistas ao vivo no país. O próximo a vir é o Bastarz. O grupo chega em outubro para única apresentação, no formato encontro com fãs.

O Bastarz sobe ao palco do Tropical Butantã, em São Paulo, no dia 13/10. Informações sobre ingressos serão logo divulgadas. Sabe-se que a venda começa no dia 25 de julho, pelo site Ticket Brasil e irão custar de 100 a 300 reais.