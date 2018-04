Bala perdida atinge estudante durante aula de educação física

O caso está sendo investigado pelo 41º Distrito Policial de Vila Rica.

Uma estudante de 16 anos da Escola Estadual no Jardim Colorado, no bairro Sapopemba, zona leste de São Paulo, foi atingida por uma bala perdida durante a aula de educação física.O incidente aconteceu na última quinta-feira (29), por volta das 11h. A bala atingiu o pé da estudante, enquanto ela praticava esportes na quadra da unidade de ensino. A jovem começou a sentir fortes dores no pé e ao tirar o tênis, a professora constatou o sangramento.Policiais militares foram ao colégio para identificar por onde a bala teria entrado e também foi feita perícia no tênis da menina.