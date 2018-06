Avião da dupla Zé Neto e Cristiano faz pouso de emergência

Aeronave apresentou vazamento de óleo e precisou retornar a Marília, no interior de São Paulo

Uma aeronave fretada que levava a dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano para um show em Redenção, no Pará, precisou voltar ao aeroporto de Marília, no interior de São Paulo, para um pouso de emergência na tarde desta terça-feira (5).



Isso porque, segundo a assessoria de imprensa dos músicos, o piloto percebeu um pequeno vazamento de óleo no tanque do avião.



Ainda segundo a produção, dupla, dona do hit "Largado as traças" está bem e aguarda para decolar em outro avião para Redenção.



O show de hoje na cidade está confirmado.